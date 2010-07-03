Участок фиолетовой ветки метро закроют с 6 по 10 апреля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" закроется с 6 по 10 апреля из-за для проходки тоннеля новой Некрасовской линии. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Поезда будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Пролетарская" с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минут.

В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в четверг, 11 апреля, в 5:30 утра.

Будут организованы сразу четыре бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта. На ряде районных маршрутов увеличат число автобусов и троллейбусов, добавят экспрессные рейсы, еще 14 регулярных маршрутов станут бесплатными. "Центральная ППК" предоставит бесплатный проезд на нескольких маршрутах. Частично изменится схема автомобильного движения: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

Частично изменится схема автомобильного движения. Будут работать обособленные выделенные полосы на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте улицах Марксистская, Таганская, Нижегородская, дублерах Новорязанского шоссе. Закроются съезды со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты, с основного хода улицы Нижегородская на внешнюю сторону ТТК. Движение по дублерам Лермонтовского проспекта и Хвалынскому бульвару будет запрещено.

Какой будет Кожуховская линия метро

Кожуховская линия будет проходить через районы Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижегородский, Косино-Ухтомский. Розовая ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: они пересекутся в районе станции метро "Лермонтовский проспект". Ее протяженность составит более 17 километров, первых пассажиров линия примет в конце 2018 года.