Дополнительные электрички пустят из-за закрытия фиолетовой ветки метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дополнительные электрички пустят на Казанском направлении МЖД в дни закрытия станций метро Таганско-Краснопресненской линии – с 8 по 10 апреля, сообщает пресс-служба перевозчика.
Дополнительные пригородные поезда пустят между Москвой и Люберцами. Нескольким электричкам назначат дополнительную остановку на платформах Выхино и Косино.
8 апреля в 7:42 со станции Люберцы-1 в Москву отправится дополнительный поезд №6333. В пути он остановится для посадки и высадки пассажиров на платформах Выхино, Фрезер и Новая. На Казанский вокзал электричка прибудет в 8:08.
9 и 10 апреля этот же электропоезд отправится в Москву со станции Люберцы-1 в 7:34. Время прибытия – 8:01. Из Москвы в Люберцы 9 и 10 апреля в 8:40 отправится дополнительная электричка №6334.
С 8 по 10 апреля на станции Выхино будут делать остановки экспрессы №7307 (с отправлением со станции Раменское в 7:30) и №7309 (с отправлением со станции Раменское в 7:30).
На остановочном пункте Косино остановятся пригородные поезда №6103 Голутвин – Москва и №6993 Рязань-1 – Москва.
С 6 по 10 апреля для пассажиров закроются станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".
Закрытие связано с работами по проходке тоннеля новой Некрасовской линии. Полностью новую ветку от станции "Авиамоторная" до станции "Некрасовка" планируется запустить в начале 2020 года.
Протяженность Некрасовской линии составит 18,6 километра. Пассажирское движение на участке "Косино" – "Некрасовка" планируют открыть уже в этом году.
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