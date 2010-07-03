Почти 20 маршрутов заменят участок фиолетовой ветки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В дни закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро пассажиров бесплатно отвезут четыре компенсационных и 14 регулярных маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгортранс.

Маршруты "КМ" будут ходить с минимальными интервалами. А 11 автобусных и три троллейбусных маршрута перейдут на усиленный режим работы.

Автобусы "КМ1" поедут от "Котельников" до "Пролетарской" по Волгоградскому проспекту, "КМ2" – от "Жулебино" до "Таганской" по Рязанскому проспекту, "КМ3" – от "Выхино" до "Текстильщиков" вдоль линии метро, а "КМ4" – от "Выхино" до платформы Вешняки.

Кроме того, бесплатными станут регулярные автобусы "м7", "м27", "м89", "т26", "т63", №51, №247, №792, №849, №884, №885 и троллейбусы №27, №64, №74.

С 6 по 10 апреля поезда не будут ходить от "Пролетарской" до "Котельников". Участок закроют для строительства Некрасовской линии. Когда ее откроют, 800 тысяч человек смогут добираться в центр города от станций "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

