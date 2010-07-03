Движение ограничат на юго-востоке Москвы с 6 по 11 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 6 по 11 апреля будет ограничено движение на юго-востоке Москвы из-за строительства Некрасовской линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения Москвы.

Сообщается, что в указанный период право проезда на выделенках предоставят только общественному транспорту, при этом уточняется, что такси проезд будет запрещен. Такие меры необходимы для того, чтобы уменьшить интервал движения общественного транспорта на время закрытия станций метро.

Ограничения будут действовать от Марксистского переулка до Таганской площади, на Таганской улице, на Волгоградском проспекте, в том числе на дублерах от улицы Люблинская до 54 дома в обоих направлениях. Также схема движения изменится на Нижегородской улице, на Рязанском проспекте, на Новорязанском шоссе, на площади Крестьянская Застава, и временно будет действовать запрет от улицы Воронцовская до Волгоградского проспекта.

С 6 по 10 апреля будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Закрытие связано с работами по проходке тоннеля новой Некрасовской линии.

После завершения всех строительных работ для пассажиров откроются "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Ранее сообщалось, что с 8 по 10 апреля на Казанском направлении запустят дополнительные электрички. Пригородные поезда пустят между Москвой и Люберцами. Нескольким электричкам назначат дополнительную остановку на платформах Выхино и Косино.