График работающих на фиолетовой ветке москвичей попросили изменить

Столичных работодателей попросили временно изменить график работы сотрудников, чьи дома офисы находятся на Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора МосТрансПроекта Александра Полякова.
"Может быть, сдвинуть их график, чтобы не все в час-пик проезжали. Просим войти в положение, потому что это действительно очень большое перекрытие в городе", – отметил он.
По словам Полякова, объявления с информацией об автобусах "КМ" и временных остановках разместят управы районов.
Пока станции фиолетовой ветки будут закрыты, ЦОДД советует водителям ехать по Северо-Восточной хорде и заранее строить маршрут.
С 6 по 10 апреля для пассажиров закроют станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Это необходимо для строительства Некрасовской линии.
Пассажиров временно будут бесплатно возить почти 20 маршрутов.
Кроме того, частично изменится схема автомобильного движения. Будут работать обособленные выделенные полосы на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте улицах Марксистская, Таганская, Нижегородская, дублерах Новорязанского шоссе.
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