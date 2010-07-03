На Курском и Казанском направлениях МЖД можно будет не платить за билет

Проезд по двум направлениям МЖД станет бесплатным на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро с 6 по 10 апреля. Об этом сообщил директор по продажам АО "Центральная ППК" Сергей Русов, пишет "Российская газета".
Не платить можно будет на Курском и Казанском направлениях. В первом случае проезд будет бесплатным от пассажирской платформы "Текстильщики" до станций "Новохохловская", "Калитники", "Москва-Товарная", Курского вокзала и "Каланчевской".
Тот же режим проезда будет на участке от станции "Люберцы-1" до станций "Ухтомская", "Косино", "Выхино", "Вешняки" и Казанского вокзала.
Сообщается, что бесплатные билеты можно будет получить в пригородных кассах или оформить у мобильных кассиров на остановочных пунктах.
Ранее сообщалось, что с 6 по 10 апреля закроется "фиолетовая" ветка метро. Для пассажиров будут недоступны 8 станций от "Волгоградского проспекта" до "Котельников". Поезда будут курсировать между "Планерной" и "Пролетарской".
Ограничения связаны с проходкой тоннеля новой Некрасовской линии.
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