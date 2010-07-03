Участок Таганско-Краснопресненской линии метро могут открыть раньше

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Южный участок Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от "Волгоградского проспекта" до "Котельников" могут открыть досрочно, заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Это произойдет, если проходческие работы по строительству новой Некрасовской линии подземки будут идти с опережением, передает ТАСС.

С 6 по 10 апреля включительно недоступны станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" фиолетовой ветки. Ограничения необходимы для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.

Поезда между станциями "Планерная" и "Пролетарская" курсируют с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минуты. В обычном режиме линия должна заработать в четверг, 11 апреля, в 5:30.

Горожан возят более 500 автобусов компенсационных маршрутов. Еще 14 регулярных маршрутов временно отменяют плату за проезд. В подземке стало больше кассиров, которые помогут основному персоналу справиться с возросшей нагрузкой на других станциях.

Общественному транспорту дадут приоритет на выделенных полосах. Автомобилистам посоветовали выбирать другие маршруты, в частности рекомендуется ездить по Северо-Восточной хорде.

На период закрытия участка ЦППК предоставляет бесплатный проезд от железнодорожной станции Текстильщики до Курского вокзала, а также от железнодорожных станций Ухтомская, Косино, Выхино, Вешняки и Люберцы-1 для проезда до Казанского вокзала.

Для удобства пассажиров МЖД и ЦППК с 8 по 10 апреля запустят дополнительные пригородные поезда между Москвой и Люберцами. Ряд электричек будет делать дополнительную остановку на платформах Выхино и Косино.