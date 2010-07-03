Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:17

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро могут открыть раньше

транспорт метро

12:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Южный участок Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от "Волгоградского проспекта" до "Котельников" могут открыть досрочно, заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Это произойдет, если проходческие работы по строительству новой Некрасовской линии подземки будут идти с опережением, передает ТАСС.

С 6 по 10 апреля включительно недоступны станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" фиолетовой ветки. Ограничения необходимы для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.

Поезда между станциями "Планерная" и "Пролетарская" курсируют с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минуты. В обычном режиме линия должна заработать в четверг, 11 апреля, в 5:30.

Горожан возят более 500 автобусов компенсационных маршрутов. Еще 14 регулярных маршрутов временно отменяют плату за проезд. В подземке стало больше кассиров, которые помогут основному персоналу справиться с возросшей нагрузкой на других станциях.

Общественному транспорту дадут приоритет на выделенных полосах. Автомобилистам посоветовали выбирать другие маршруты, в частности рекомендуется ездить по Северо-Восточной хорде.

На период закрытия участка ЦППК предоставляет бесплатный проезд от железнодорожной станции Текстильщики до Курского вокзала, а также от железнодорожных станций Ухтомская, Косино, Выхино, Вешняки и Люберцы-1 для проезда до Казанского вокзала.

Для удобства пассажиров МЖД и ЦППК с 8 по 10 апреля запустят дополнительные пригородные поезда между Москвой и Люберцами. Ряд электричек будет делать дополнительную остановку на платформах Выхино и Косино.

В Москве закрыты восемь станций метро

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика