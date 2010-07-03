Пассажиров фиолетовой ветки возят более 500 автобусов "КМ"

Фото: Агентство Москва/Воронин Денис

В районе временно закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии метро работают более 500 автобусов "КМ". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгортранс.

Отмечается, что автобусы будут ходить каждый день с 05:00 до 02:00. "Бесплатные маршруты "КМ" связывают закрытые станции с близлежащими районами и центром города", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, пассажиры могут бесплатно ездить на 14 регулярных маршрутах наземного транспорта. На части из них специально увеличили число автобусов и троллейбусов и добавили экспрессные рейсы.

Восемь станций фиолетовой ветки закрыли с 6 по 10 апреля закрыли для строительства Некрасовской линии. Поезда не ходят между станциями "Пролетарская" и "Котельники". В обычном режиме метрополитен возобновит работу утром 11 апреля.

Ранее автомобилистам посоветовали выбрать Северо-Восточную хорду после закрытия участка фиолетовой ветки. При этом сейчас движение на трассах вдоль закрытого участка подземки штатное.

