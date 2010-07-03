Пять станций Сокольнической линии метро обновили во время их закрытия

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Московский метрополитен обновил инфраструктуру пяти станций Сокольнической линии, закрытых с 30 марта по 4 апреля, сообщает Агентство "Москва".

Это было необходимо для обеспечения безопасности движения поездов на линии и стабильного выполнения графика. Работы проходили в пассажирской и технической зонах. Всего было задействовано более двух тысяч сотрудников различных служб.

На путевой инфраструктуре заменили подкладки, промыли дренажные лотки, обычные шпалы заменили на композитные – более износостойкие и прочные. На станциях проверили работоспособность всех эскалаторов.

С помощью аппаратов высокого давления промыли более четырех тысяч квадратных метров путевых стен. Также провели уборку в кассовых залах. В пассажирской зоне заменили более тысячи светильников. Работы проводились и снаружи станций. В частности, промыто 600 квадратных метров фасадов наземных вестибюлей.

Пять станций красной линии столичного метро были закрыты с 30 марта по 4 апреля в связи с завершением строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Пассажиры не могли воспользоваться станциями "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского".

Все ограничения движения в центре и на востоке Москвы, введенные из-за закрытия участка Сокольнической линии метрополитена, отменены. В районах Красносельский, Сокольники и Преображенское полностью восстановлена прежняя схема движения транспорта.

В мае в столице запустят новый участок Сокольнической линии метро. Это позволит жителям ТиНАО экономить на поездках до одного часа в день. Протяженность участка со станциями "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" составит 12 километров. Значительная часть путей проходит по центру трассы Солнцево – Варшавское шоссе.