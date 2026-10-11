"Яндекс" сообщил о постепенном восстановлении сервисов после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервисы "Яндекса" постепенно возвращаются к работе после сбоя. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным "Яндекса", доступ восстанавливается к "Алисе", "Поиску", "Яндекс Картам", "Такси", "Почте" и другим сервисам. При этом отдельные функции пока по-прежнему недоступны.

В сообщении компании указано, что инженеры в первую очередь возвращают к работе те сервисы, которыми пользуется больше всего людей. Одновременно компания продолжает восстанавливать функции сервисов в полном объеме во всех регионах.

11 октября дата-центр "Яндекса" во Владимире прекратил работу после атаки БПЛА. Это связано с повреждением инфраструктуры объекта. В результате платформа была переведена в аварийный режим. Клиентов просили использовать альтернативные планы по аварийному восстановлению.

На этом фоне пользователи по всей России, а также в Казахстане, Киргизии и Белоруссии пожаловались на масштабный сбой в работе сервисов "Яндекса" и сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центра. В их числе – "Додо Пицца", "Магнит", "Лента", Lamoda, "Кинопоиск", "Авто.ру", "Циан", "Аптека.ру", War Thunder, "Дом.ру", Ivideon и другие.

Спустя время сервисы "Яндекса" начали восстанавливаться. В частности, в приложении "Яндекс Go" на карте появились свободные автомобили и возможность заказать такси. Вернулась и возможность оформить заказ в "Яндекс Еде". В компании при этом предупредили, что чат с поддержкой временно недоступен.

