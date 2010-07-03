Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сергей Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии метро от станции "Косино" до станции "Некрасовка".

"Начинает сбываться мечта, когда в Некрасовку приходит метро. Сказать, что мы совсем победили эту проблему, нельзя, но сегодня такой крупный, большой этап - запускаем первые четыре станции новой ветки метро, первый этап", – сказал Собянин на церемонии открытия.

Он добавил, что строительство остальных станций данной ветки идет полным ходом и выразил надежду, что меньше года осталось до полного запуска Некрасовской линии.

"Если сегодня это касается двух-трех районов, то когда мы запустим целиком эту ветку, это будет касаться 800 тысяч человек, проживающих во многих районах Москвы и Подмосковья. Серьезная разгрузка ветки, которую пересекает Некрасовская ветка – Таганско-Краснопресненской ветки, которая сегодня крайне-крайне перегружена", – отметил Собянин.

На станции "Некрасовка" мэр вручил награды строителям и работникам метро.

Розовая ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах. Пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день. Некрасовская линия выступит дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии подземки.

С открытием новых станций метро уменьшится нагрузка на Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и другие.

Некрасовская ветка пройдет от пересечения с Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линиями метро в районе шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица", которая расположена в начале Рязанского проспекта, а далее за МКАД. Длина первого участка линии – 6,9 километра, включает станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Станция "Косино" находится между Лермонтовским проспектом и путями Казанского направления Московской железной дороги. Здесь можно будет сделать пересадку на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. Интерьер станции напоминает о Косинских ледниковых озерах. Подвесной потолок, собранный из глянцевых треугольных элементов с перфорацией, создает эффект мерцания воды. Колонны на островной платформе облицованы алюминиевыми панелями, а стены вестибюлей и кассовых залов – саянским белым и кремово-пятнистым мрамором.

Станция "Улица Дмитриевского" расположена вдоль одноименной улицы. Это станция с островной платформой, одним рядом колонн и двумя вестибюлями, выходы из которых ведут к жилой застройке и остановкам наземного транспорта. Тема, обыгранная дизайнерами станции, – лунная дорога. Интерьер выполнен в светлых и теплых оттенках – белом, бежевом, серо-коричневом. Пол украшает геометрический орнамент из желтого и темно-серого гранита.

Станция "Лухмановская" располагается на пересечении одноименной улицы с проектируемой магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань. Здесь также есть два вестибюля, выйти из которых можно к жилой застройке. В оформлении этой станции преобладают речные мотивы. Стены платформы и вестибюлей отделаны оранжевыми металлокерамическими панелями, имитирующими закат, также использовали природные оттенки серого и бежевого. Пол выложен темно-зеленым гранитом, а потолок выполнен из алюминиевых панелей, которые не подвергаются коррозии.

Конечная станция розовой ветки – "Некрасовка" – находится между проспектом Защитников Москвы и Рождественской улицей. Ее интерьер напоминает о лунной ночи. Колонны облицованы металлокерамическими панелями цвета лунного камня – жемчужно-серого и белого. С ночным небом также ассоциируются светильники, встроенные в стены и потолок.

Второй участок Некрасовской линии от станции "Авиамоторная" до "Косино" длиной 11,7 километра с пятью станциями находится в завершающей стадии строительства. Часть тоннелей проложены с помощью одного тоннелепроходческого щита диаметром 10 метров. Это значит, что поезда, курсирующие в обоих направлениях, будут ездить по одному большому тоннелю. Станцию "Нижегородская" строят по методу top-down: ее подземную часть сооружают сверху вниз, то есть от уровня земли, что позволяет в это же время возводить наземные конструкции. Это помогает сократить расходы, сроки строительства и площадь работ.



"Специальный репортаж": открытие участка Некрасовской линии метро

Для технического обслуживания, текущего ремонта и отстоя подвижного состава Некрасовской линии построена 1-я очередь нового электродепо "Руднево" мощностью 16 канав. На первом этапе в депо будут работать более 500 человек, а в перспективе – до 1 300 человек.

Новую ветку подключат к Большой кольцевой линии. К 2020 году пассажиры смогут проехать на метро от Некрасовки до района Лефортово.

Название и цвет новой ветки метро выбирали горожане на портале "Активный гражданин". На голосование было выставлено два цвета – черный и розовый. Эти цвета – единственные из основной гаммы, которые пока не использовались. 71 процент респондентов выбрали розовый цвет, за черный цвет голосовали 18 процентов опрошенных.



"Москва в цифрах": "Розовая" ветка метро

Программа строительства Московского метрополитена, реализуемая с 2011 года, – самая масштабная за всю историю столичной подземки. Построены 143,5 километра новых линий, 77 новых станций, три вестибюля, десять электродепо Московского метрополитена и МЦК.