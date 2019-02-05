Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:26

Территорию у станции метро "Некрасовка" благоустроят

город строительство

07:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Территорию рядом со станцией метро "Некрасовка" благоустроят уже в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь благоустройства составит 45 гектаров. В итоге на месте пустырей у домов 25 и 31 на Рождественской улице появятся прогулочная зона с пешеходными и велосипедными дорожками, лавочками, детскими и спортивными площадками.

Тротуары сделают шире и удобнее для пешеходов и для велосипедистов. Вдоль проезжей части поблизости от станции появятся парковочные карманы. В этой зоне разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, установят фонари с энергосберегающими лампами.

В столичном департаменте капитального строительства рассказали, что о благоустройстве попросили местные жители. Они хотели привести в порядок пустыри, расположенные на пути к “Некрасовке”, создать спортивные и детские площадки.

В ведомстве напомнили, что “Некрасовка” – это конечная станция розовой, или Некрасовской, линии метро, а тротуары, которые ведут к будущей станции, узкие, плохо освещенные и требуют ремонта. Комплексное благоустройство позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность новой станции метро.

Ранее сообщалось, что в 2019 году за пределами МКАД откроют восемь станций метро. Четыре из них будут находиться на Некрасовской линии. Это станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Другие четыре станции появятся в ТиНАО на продлении Сокольнической линии – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка".

Протяженность Некрасовской линии составит более 17 километров. Она пройдет от Нижегородской улицы до Некрасовки через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский.

город строительство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика