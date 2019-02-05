Территорию у станции метро "Некрасовка" благоустроят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Территорию рядом со станцией метро "Некрасовка" благоустроят уже в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Площадь благоустройства составит 45 гектаров. В итоге на месте пустырей у домов 25 и 31 на Рождественской улице появятся прогулочная зона с пешеходными и велосипедными дорожками, лавочками, детскими и спортивными площадками.
Тротуары сделают шире и удобнее для пешеходов и для велосипедистов. Вдоль проезжей части поблизости от станции появятся парковочные карманы. В этой зоне разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, установят фонари с энергосберегающими лампами.
В столичном департаменте капитального строительства рассказали, что о благоустройстве попросили местные жители. Они хотели привести в порядок пустыри, расположенные на пути к “Некрасовке”, создать спортивные и детские площадки.
В ведомстве напомнили, что “Некрасовка” – это конечная станция розовой, или Некрасовской, линии метро, а тротуары, которые ведут к будущей станции, узкие, плохо освещенные и требуют ремонта. Комплексное благоустройство позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность новой станции метро.
Ранее сообщалось, что в 2019 году за пределами МКАД откроют восемь станций метро. Четыре из них будут находиться на Некрасовской линии. Это станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Другие четыре станции появятся в ТиНАО на продлении Сокольнической линии – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка".
Протяженность Некрасовской линии составит более 17 километров. Она пройдет от Нижегородской улицы до Некрасовки через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский.
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