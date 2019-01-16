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12:27

Восемь станций метро выйдут за МКАД в 2019 году

город транспорт метро

12:27

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Фото: stroi.mos.ru

В 2019 году за пределами МКАД откроют восемь станций метро, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

"14 станций метро, восемь из которых будут находиться за пределами МКАД, планируется построить в столице в этом году", – заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Уточняется, что из восьми станций за МКАД четыре будут находиться на Некрасовской линии. Это станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Другие четыре станции появятся в ТиНАО на продлении Сокольнической линии – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка".

Сергей Собянин назвал 2018 год "годом метро". Он отметил, что метростроители установили несколько выдающихся рекордов. К примеру, впервые в течение одного года было введено 33 километра новых линий и открыто 17 новых станций.

"Москва в цифрах": метро в ТиНАО

город транспорт метро

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