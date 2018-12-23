Собянин подвел итоги уходящего года для столичной подземки

Сергей Собянин назвал уходящий 2018-й год "годом метро". Об этом мэр написал на своем персональном сайте.
По его словам, метростроители установили несколько выдающихся рекордов. К примеру, впервые в течение одного года введено 33 километра новых линий и открыто 17 новых станций подземки:
Первый участок Большой кольцевой линии от "Петровского парка" до "Делового центра" – 10,5 километра, 5 станций;
Люблинско-Дмитровская линия от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" – 6,2 километра, 3 станции;
Солнцевская линия от "Раменок" до "Рассказовки" – 15,3 километра, 7 станций;
Станция "Беломорская" Замоскворецкой линии;
Станция "Савеловская" Большой кольцевой линии – 0,7 километра, откроется для пассажиров до конца 2018 года.
Собянин подчеркнул, что рядом со станциями метро, открытыми в 2018 году, живут, учатся или работают около миллиона москвичей, для которых город стал ближе.
Еще один рекорд – участок "Раменки – Рассказовка" длиной 15,3 километра. Он стал самым протяженным единовременным вводом за всю историю московского метростроения, начиная с 1935 года.
Третий пункт – впервые за последние 35 лет был открыт участок с семью новыми станциями метро. Это "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Собянин напомнил, что предыдущий раз такой крупный участок ввели 8 ноября 1983 года – от "Серпуховской" до "Южной" Серпуховско-Тимирязевской линии.
Наконец, впервые в истории столичного метростроения новая станция "ЦСКА" была построена на глубине 28 метров открытым способом.
Собянин рассказал, что всего с 2011 года в столице открыли уже 73 новые станции, рядом с которыми живут, учатся или работают более трех миллионов человек. Он отметил, что рекордный ввод новых станций метро не случайность, а результат большой работы предыдущих лет.
В ближайшие годы предстоит сделать не меньше, а больше, чтобы обеспечить еще миллионы людей самым быстрым и удобным общественным транспортом – московским метро. Планируется, что с 2011 по 2023 годы в метро и МЦК появится 128 новых станций, заключил мэр.
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