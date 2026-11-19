Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

С 28 ноября от станции метро "Тушинская" начнут курсировать автобусы по пригородным маршрутам № 1233 и 1856 проекта "Москва – область". Об этом сообщил столичный Дептранс в МАХ.

При этом областной маршрут № 856 прекратит работу. Вместо него пассажиры смогут пользоваться маршрутом № 1856.

Стоимость разовой поездки будет зависеть от расстояния. При оплате картой "Тройка" она составит от 71 до 82 рублей, банковской картой – от 76 до 87 рублей. Для оплаты необходимо прикладывать карту дважды – при входе и выходе из автобуса.

На маршрутах будут действовать абонементы "Единый" пригородной зоны на 30, 90 и 365 дней. Они позволят сэкономить до 60% в год и дадут право на бесплатные пересадки на весь городской транспорт Москвы. Для учащихся предусмотрены льготные абонементы на 30 или 90 дней по карте москвича.

Бесплатно пользоваться маршрутами смогут льготные категории граждан с картой москвича или жителя Московской области. Это право также распространяется на жителей Подмосковья младше 60 лет, имеющих соответствующую льготу на областном транспорте.

Если областная карта не срабатывает, ее нужно перекодировать в МФЦ Подмосковья. Проверить необходимость перекодировки можно на специальном сайте.

При оплате разовых поездок "Тройкой" или банковской картой скидки на пересадки предоставляться не будут. Поэтому пассажирам рекомендуют пользоваться пригородным абонементом "Единый".

Пополнить "Тройку" можно в кассах и автоматах метро, а также через приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее сообщалось, что в районе Ясенево с 21 ноября запустят два новых магистральных маршрута – м21 и м92, которые заменили автобусы № 261, 639 и т85. Кроме того, маршрут м27 продлили до проезда Карамзина через станцию метро "Ясенево". Новая схема движения должна упростить поездки к соседним районам, Большой кольцевой линии и другим веткам метро.

