Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В октябре 2026 года было одобрено более 5 тысяч обращений о включении в реестр авторов страниц с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Еще более 6 тысяч заявлений служба отклонила. Всего к настоящему моменту положительное решение получили более 238 тысяч заявителей.

Среди причин отказа ведомство назвало несоответствие аудитории установленному порогу – на аккаунт должны быть подписаны не менее 10 тысяч человек. Также основанием может стать некорректно указанная ссылка на страницу, ее название или наименование социальной сети.

Кроме того, Роскомнадзор отклоняет заявления, если на странице отсутствует присвоенный после подачи обращения номер либо он не передан в сервис социальной сети.

Ранее Роскомнадзор сообщил об отсутствии планов по ограничению доступа к игровой платформе Steam в России. Заявление ведомства последовало после публикаций о том, что власти якобы потребовали от компании Valve передать данные пользователей, пригрозив в противном случае блокировкой сервиса.

На этом фоне депутат Госдумы Владислав Даванков предложил включить Steam в "белые списки", чтобы гарантировать доступ к площадке.

