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Платформу цифровой дистрибуции игр Steam нужно добавить в "белые списки". С такой инициативой выступил первый замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам депутата, это стало бы сигналом, что к площадке нет претензий.

"К площадке нет вопросов, и люди могут хотя бы в игры играть спокойно", – приводит пресс-служба слова Даванкова.

Одновременно партия вместе с Лигой адекватного интернета создает антиблокировочный комитет. В его работу приглашают геймеров, стримеров, блогеров и разработчиков. Задача новой структуры – защитить россиян от новых блокировок.

Кроме того, Даванков высказался против планов обложить цифровые активы налогами.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти якобы потребовали от компании Valve предоставить данные пользователей Steam. В случае отказа платформу якобы могли заблокировать в России. Однако эти сведения в Роскомнадзоре опровергли и уточнили, что ограничения для платформы не готовят.

В свою очередь, глава комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский добавил, что слухи о возможной блокировке игрового сервиса не соответствуют действительности. По его словам, контакт с представителями Steam налажен для оперативного реагирования на возникающие проблемы.