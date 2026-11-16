16 ноября, 20:40Технологии
Роскомнадзор сообщил, что не планирует ограничивать работу Steam
Фото: ТАСС/IMAGO/VCG
Ограничений для платформы Steam в России не готовят. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Поводом для комментария стали появившиеся ранее в СМИ сведения о том, что российские власти якобы потребовали от компании Valve предоставить данные пользователей Steam, включая иностранных владельцев. Тогда же сообщалось, что в случае отказа платформу могли заблокировать на территории России.
Ранее Роскомнадзор опроверг слухи о предложении запретить детям до 14 лет пользоваться Сетью. Тогда СМИ распространили информацию о том, что ведомство якобы направило соответствующий законопроект комитету Госдумы по информационной политике.
Ведомство назвало эти новости слухами, однако указало на необходимость предоставлять пользователям соцсетей контент, который соответствует их возрастной категории.