Фото: ТАСС/IMAGO/VCG

Ограничений для платформы Steam в России не готовят. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Поводом для комментария стали появившиеся ранее в СМИ сведения о том, что российские власти якобы потребовали от компании Valve предоставить данные пользователей Steam, включая иностранных владельцев. Тогда же сообщалось, что в случае отказа платформу могли заблокировать на территории России.

Ранее Роскомнадзор опроверг слухи о предложении запретить детям до 14 лет пользоваться Сетью. Тогда СМИ распространили информацию о том, что ведомство якобы направило соответствующий законопроект комитету Госдумы по информационной политике.

Ведомство назвало эти новости слухами, однако указало на необходимость предоставлять пользователям соцсетей контент, который соответствует их возрастной категории.

