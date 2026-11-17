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В Великобритании 11-летняя девочка получила травму головы после того, как ее волосы попали в механизм колеса обозрения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Metro.

ЧП произошло 7 ноября на ежегодном празднике с фейерверками в Мейдстоуне. Девочка пришла туда с матерью, подругой и ее родственниками. Во время поездки длинные волосы ребенка затянуло в конструкцию аттракциона.

Девочка закричала оператору с просьбой остановить колесо, однако тот не отреагировал, и кабинка продолжила движение. В результате голову ребенка прижало к перекладине, а тело согнулось на сиденье.

После остановки аттракциона освободить волосы не удалось – прядь длиной до пояса вырвало вместе с корнями. На голове пострадавшей остался участок без волос. Девочку отвезли в больницу – кровотечения у нее не было, но кожа головы опухла и покрылась синяками.

Ранее в австралийском Перте двое посетителей парка Лэнгли провели около двух часов в кабине колеса обозрения SkyVista Observation Wheel на высоте 36 метров. Оператор аттракциона ушел до официального закрытия, выключив подсветку и оставив пассажиров на верхней точке.

Освободить их удалось только после возвращения сотрудников, а владельцы колеса обозрения начали внутреннюю проверку произошедшего.

