CNN: в США мужчина выпал из сиденья на американских горках и разбился

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В Джорджии в США посетитель парка развлечений Six Flags погиб после падения с американских горок. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал CNN.

Инцидент произошел на аттракционе "Голиаф", высота которого достигает почти 61 метра. Во время поездки, которая длится 210 секунд, скорость горок развивается до 112 километров в час.

По предварительным данным, мужчина выпал из сиденья на высоте, несколько раз ударился о металлические конструкции и упал на землю. Спасти его не удалось. Травмы получили еще несколько посетителей.

Открытые вагонетки с людьми остановили прямо на склоне, посетителей эвакуировали. Руководство временно закрыло "Голиаф" и аналогичные аттракционы в этом и других парках сети по всей стране "в целях максимальной предосторожности".

Ранее в индийском штате Махараштра 25-летняя женщина получила тяжелые травмы на ярмарке: ее волосы намотало на подшипник колеса обозрения и оторвало вместе с кожей головы. Находившиеся поблизости полицейские быстро остановили аттракцион. Пострадавшую сняли с колеса и доставили в больницу.