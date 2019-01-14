В 2019 году на карте метро появится розовая ветка

В марте – апреле этого года движение запустят от станции "Некрасовка" до станции "Косино". Начнется первый этап жизни новой Некрасовской линии, 13-й по счету. В конце года откроется вторая половина розовой ветки от "Косино" до "Нижегородской". По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, всего в 2019 году откроют 14 станций. О том, где будут располагаться станции Некрасовской линии и каким будет их интерьер, читайте в материале портала Москва 24.

Вместо полей

Некрасовская линия начнется со станции "Некрасовка". Ее построили в центре жилого района Некрасовка вдоль Проектируемого проезда. Два выхода из вестибюлей выведут пассажиров на обе стороны проезда.

В архитектуре станции решили отразить тему экологии, так как на этом месте когда-то были Люберецкие поля орошения. Для отделки выбрали естественные и натуральные материалы, чтобы подчеркнуть близость к природе. Путевые стены облицевали металлокерамическими панелями рубиново-красного цвета, а колонны на платформе – жемчужно-серыми и белыми панелями. Подвесной потолок сделали из реечных конструкций и встроили светильники. Полы вестибюлей облицованы светло-серым и темным гранитом. Каждый день станцией будут пользоваться до 190 тысяч человек.

Метро в Кожухово

В микрорайоне Кожухово жители получат станцию "Лухмановская". Ее возвели на пересечении Лухмановской улицы с трассой Вешняки-Люберцы. Из подземки выведут два вестибюля.

На платформе пассажиры заметят оранжевые путевые стены и, возможно, увидят свое отражение на потолке. Его облицевали анодированными алюминиевыми панелями, создав зеркальный эффект.

Основные поверхности – колонны, подвесной потолок над путями – сделаны из панелей бежевого, серого и серо-коричневого цветов. Пол выложен темным гранитом. По предварительным подсчетам, станцией будут пользоваться 160 тысяч человек в сутки.

Лунная дорога на "Улице Дмитриевского"

Станция "Улица Дмитриевского" названа по улице, на которой расположена. Два выхода из вестибюлей ведут на улицу Наташи Качуевской и улицу Салтыковская.

Изумрудные путевые стены зацепят глаз пассажира. Эффектным также будет пол на платформе и в вестибюлях – его выкладывают желтым и черным гранитом в виде геометрического орнамента.

Пространство расширит глянцевый бежевый потолок – цветовая гамма воссоздаст образ лунной дороги, а колонны на платформе с подсветкой ему подыграют.

Над путями сделают вентиляционные каналы, что позволит разделить пространство по высоте на два уровня. В них ближе к краю платформы встроят светодиоды. Станция рассчитана на пассажиропоток 95 тысяч человек в сутки.

Зазеркалье под землей

Станцию "Косино" возвели между Лермонтовским проспектом и железнодорожными путями Казанского направления. Один выход ведет к железнодорожной платформе Косино, а второй – на Лермонтовский проспект.

Здесь пассажиры смогут пересесть на Таганско-Краснопресненскую линию – станцию "Лермонтовский проспект".

Архитектурной "изюминкой" станции станут зеркальные платформенные колонны. Их облицуют алюминиевыми панелями цвета "бриллиантово-шампанский металлик".

В глянцевый потолок из геометрических фигур разного размера под медь, титан, черный никель и хром встроят светильники. Свет от них будет отражаться на поверхности серого гранитного пола.

В этом сверкающем интерьере пассажиры ощутят себя в зазеркалье. Вообще архитекторы задумали, что глянцевый подвесной потолок, собранный из треугольных элементов разной перфорации, должен воспроизвести эффект мерцания воды. Образ воды придумали неслучайно: в районе три озера – Белое, Черное и Святое.

Стены вестибюлей и кассовых залов облицованы саянским мрамором, а на потолках выложили принты с изображением рыб и журавлей. Станции прочат не менее ста тысяч пассажиров в день.

Восточные мотивы

От станции "Косино" два пути пойдут в одном тоннеле. Это значит, что следующая станция – "Юго-Восточная" – будет иметь береговые платформы, как на станциях пригородных электричек. Подобные платформы возведут и на других станциях Некрасовской линии: "Окской улице", "Стахановской" и "Нижегородской".

"Юго-Восточную" обещают построить просторной и светлой, облицевав стены желтыми и бело-голубыми панелями. Пол выложат гранитом с текстурой песка. Огромные плафоны-купола должны создать ассоциацию с исторической архитектурой юго-восточной Азии. Ожидаемый пассажиропоток станции – 70 тысяч человек в сутки.

Круги на воде

На пересечении Окской улицы и Рязанского проспекта построят станцию "Окская улица" с выходами на Рязанский проспект.

В дизайне станции отразят водную тему, воплотив в интерьерах образ кругов на воде. Круги будут символизировать огромные светящиеся кольца на фоне темно-синей облицовки потолка.

Платформенные стены облицуют керамогранитом серого цвета, а пол выложат светло-серым гранитом. Станцией будут пользоваться жители Рязанского района Москвы. Ежесуточный пассажиропоток может составить 140 тысяч человек в сутки.

Память о подвиге

На Рязанском проспекте будет расположена еще одна станция Некрасовской линии – "Стахановская". Ее построят на пересечении проспекта со вторым Грайвороновским проездом.

Интерьер станции оформят в стиле советского авангарда 1920 –1930 годов, используя оттенки красного и белого цветов и геометрические линии. Антураж напомнит пассажирам о трудовом подвиге советских людей 1930-х годов, которых вдохновил шахтер Алексей Стаханов.

На полу уложат серый гранит и камень габбро, обладающий высокой прочностью, так как сформирован из магмы. Под потолком расположат световые балки, облицованные белым молочным стеклом. Предполагаемый пассажиропоток "Стахановской" оценивается в 100 тысяч человек в сутки.

Две в одном

Конечная станция на Некрасовской линии – "Нижегородская" – станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного пути в Москве. Здесь соединятся две станции метро, железнодорожная станция, станция МЦК и остановки общественного транспорта.

"Нижегородскую" строят между улицей Верхняя Хохловка и шоссе Фрезер, вблизи пересечения с Рязанским проспектом.

Станция будет принимать поезда сразу двух линий − Кожуховской и Большой кольцевой. Для этого построят две платформы: в центре между ними будет проходить двухпутный тоннель Кожуховской линии, а по краям – однопутные тоннели Большой кольцевой линии.

Поверхности станции облицуют разноцветными керамогранитными панелями: желтого, оранжевого, зеленого, голубого цветов. Яркими цветами архитекторы передадут концепцию конструктора "Лего", цвет также будут использовать в навигации.

Стены переходов, вестибюля и платформ облицуют керамогранитом и натуральным камнем. На полу будет шлифованный и полированный гранит серых и коричневых тонов. "Нижегородская" будет самой востребованной станцией на Некрасовской линии. Ей смогут пользоваться 400 тысяч человек каждый день.