Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, получившая серьезные ожоги при пожаре в квартире, остается в реанимации НИИ имени Н. В. Склифосовского. Об этом ТАСС заявили в медучреждении.

"Мария Владимировна по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для ожоговых больных", – рассказал собеседник агентства.

Подробности о состоянии здоровья пациентки он не озвучил. Сведения о ее самочувствии лечащий врач сообщает членам семьи лично, в их присутствии.

Спортсменку доставили в больницу 9 ноября после пожара в ее квартире на улице Багрицкого в Москве. Огонь возник из-за вспышки горючей жидкости для биокамина. Шурочкина получила ожоги первой и второй степени лица, а также рук и груди. По данным СМИ, девушку спасли соседи.

В больнице спортсменку прооперировали. Журналисты писали, что она находится в стабильном состоянии, серьезных повреждений внутренних органов нет.