Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести бесплатный проезд по платным трассам на период новогодних праздников – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

С таким предложением политик обратился к правительству России и Минтрансу. Он отметил, что данное решение станет дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма, а также будет приятным сюрпризом на праздники для граждан страны.

"Во время новогодних каникул традиционно возрастает интенсивность автомобильного движения, а на отдельных участках трасс в пиковые дни трафик может увеличиваться более чем в два раза. Одни навещают родных и знакомых, другие хотят увидеть достопримечательности, которыми так богата наша страна", – подчеркнул Миронов.

Депутат добавил, что бесплатный проезд в вышеуказанные даты позволит и разгрузить дороги и подарить россиянам чувство праздника и заботы со стороны государства.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что туристы стали отдавать предпочтение более коротким поездкам по городам Золотого кольца с небольшим количеством экскурсий. Вместо 5–6 дней путешественники теперь чаще планируют провести 3–4 дня. Средняя стоимость трехдневной новогодней поездки составляет около 40 тысяч рублей на человека.