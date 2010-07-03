Станции БКЛ "Авиамоторная" и "Лефортово" откроют до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Запустить станции Большой кольцевой линии "Авиамоторная" и "Лефортово" планируют до конца года. Первое время они будут работать как продолжение строящейся Некрасовской ветки, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, работы ведутся с опережением графика.

Станции БКЛ будут третьим участком строящейся Некрасовской ветки. Первый участок – "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Хуснуллин подчеркнул, что самый сложный участок – от "Косина" до "Нижегородской".

"Этот участок самый напряженный. Мы его планируем до конца года как минимум довести до строительной готовности, как максимум – уже открыть для пассажиров», – пояснил он.

При возведении БКЛ упор делают на строительство ТПУ, которые соединят новые станции с уже действующими, а также с железнодорожными платформами, автобусными остановками и станциями МЦК.

"Авиамоторную" объединят в транспортно-пересадочный узел с одноименной станцией желтой ветки, остановками наземного транспорта и железнодорожной станцией. Также из вестибюлей будет прямой проход в многофункциональный центр.



"Москва в цифрах": станция БКЛ "Авиамоторная"

Пока одни специалисты строят новые станции, другие благоустраивают территорию рядом с будущими участками подземки. Заммэра уточнил, что уже есть план развития пространства бывшего завода "Серп и Молот".

"Мы будем строить порядка 50 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, потому что в пешей доступности от этой зоны находятся дома под реновацию", – добавил Хуснуллин.

Розовая ветка метро соединит Некрасовку и Нижегородский район. Транспортная ситуация улучшится для 800 тысяч москвичей.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года построят более половины БКЛ. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.

