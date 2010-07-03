Завершена проходка левого перегонного тоннеля на западном участке БКЛ

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Строители завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до "Улицы Народного ополчения" Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, сообщает пресс-служба Стройкомплекса столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Трасса тоннеля протяженностью 1,8 километра прошла под Каналом имени Москвы и вблизи опор эстакады развязки на пересечении Краснопресненского проспекта с улицей Народного ополчения", – приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

По словам заммэра, строительство данного участка завершили с опережением сроков.

Ранее сообщалось, что западный участок БКЛ постоят с помощью 10-метровых тоннелепроходческих комплексов. Работы планируется начать уже осенью. Двухпутные тоннели протянутся от станции "Давыдково" до станции "Карамышевская". Осенью планируют начать проходку от станции "Можайская" в направлении станции "Давыдково".