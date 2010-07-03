"Победа" будет прокладывать восточный участок БКЛ метро

Новый проходческий комплекс (ТПМК) на восточном участке Большой кольцевой линии метро получит название "Победа".
"Двухпутный тоннель протяженностью почти три километра от станции "Нагатинский затон" до станции "Кленовый бульвар" и перегон к камере съездов в сторону станции "Каширская" построит новый тоннелепроходческий щит", – цитирует Агентство "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
По его словам, ТПМК "Победа" станет третьим 10-метровым щитом, использующимся в Москве для строительства двухпутных тоннелей. Проектирование велось специалистами из КНР.
На сайте мэра и правительства столицы говорится, что все тоннелепроходческие щиты традиционно получают женские имена. Эта традиция пришла из Канады. Ричард Ловат, основатель всемирно известной фирмы, которая производит щиты, решил, что все комплексы его бренда будут носить женские имена в честь покровительницы подземных работ святой Барбары. Поэтому метро по всему миру строят машины с человеческими именами, в Москве – "Катя", "Полина", "Елизавета", "Светлана".
Ранее сообщалось, что проходка правого перегонного тоннеля завершилась между станциями "Рубцовская" и "Стромынка" БКЛ метро. Щит "София" построил порядка 2,4 километра тоннеля на глубине 30 метров. Тоннелепроходческий комплекс прошел через станцию "Рубцовская", под рекой Яузой и железнодорожными путями Казанского направления. Перед окончанием проходки он работал под станцией "Сокольники" Сокольнической линии подземки.
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