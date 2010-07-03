Вестибюль "Мичуринского проспекта" соединит две линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Большую кольцевую линию и Солнцевский радиус Московского метрополитена свяжет объединенный наземный вестибюль станции "Мичуринский проспект". Об этом сообщает столичный департамент строительства.
В настоящее время рабочие на 50% завершили выемку грунта из котлована станции "Мичуринский проспект" БКЛ. По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, участок подземки получит наземный и подземный вестибюли. Из наземного также можно будет попасть на одноименную станцию Солцневского радиуса метро.
Протяженность юго-западного участка БКЛ от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского" составит 4,6 километра. Открытие платформ запланировано на 2021 год. Сейчас на участке одновременно работают четыре тоннелепроходческих щита. Кроме того, проходка на перегоне между "Аминьевским шоссе" и "Мичуринским проспектом" выполнена на 50%.
Проект БКЛ является крупнейшим в истории московского метростроения. Протяженность всей линии, включающей 31 станцию, составит 70 километров.
Ранее стало известно, что пассажиры стали чаще пользоваться "Савеловской" станцией БКЛ. Ежедневно через этот участок проходят 12 тысяч человек, что в 2,5 раза больше, чем в первые рабочие дни января.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.