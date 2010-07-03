Строительство тоннелей БКЛ метро завершилось под каналом им. Москвы

На западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершилось строительство тоннелей под каналом имени Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что на участке от станции "Мневники" до "Улицы Народного Ополчения" БКЛ перегонные тоннели проходят под каналом. Сейчас тоннели под Карамышевским шлюзом построены, и оба тоннелепроходческих щита вышли из его зоны влияния, добавил заммэра.

По его словам, проходка производится в скальных и полускальных породах, на глубине 44 метра до верхнего свода тоннеля. Расстояние от свода тоннеля до дна канала составляет не менее 13 метров, передает Агентство "Москва".

Ожидается, что БКЛ полностью замкнут к 2023 году. На ветке протяженностью 70 километров расположится 31 станция.

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Протяженность западного участка БКЛ метро составит девять километров, на нем расположатся станции "Улица Народного Ополчения", "Мневники", "Терехово" и "Можайская".

На базе станции "Мневники" сформируют транспортно-пересадочный узел, в составе которого построят жилые дома по программе реновации.