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01 марта, 22:41

Между станциями "Хорошевская" и "Улица Народного Ополчения" началась прокладка тоннеля

мэр Москвы Сергей Собянин метро

01 марта, 22:41

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На западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) началась прокладка левого тоннеля, который свяжет станции "Хорошевская" и "Улица Народного Ополчения". Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.

Мэр напомнил, что строительство правого тоннеля идет с начала года. Пути пересекут Московское центральное кольцо (МЦК), но на его работу не повлияют.


Движение по участку БКЛ метро между станциями "Хорошевская" и "Терехово" планируют запустить в конце 2020 года. Протяженность западного участка БКЛ составит 9 километров. На нем расположатся станции "Улица Народного Ополчения", "Мневники", "Терехово" и "Можайская".

На базе станции "Мневники" сформируют транспортно-пересадочный узел, в составе которого построят жилые дома по программе реновации.

Ранее сообщалось, что к концу 2023 года транспортно-пересадочный узел "Аминьевское шоссе" на западе столицы планируют сдать в эксплуатацию. Возводить ТПУ планируют в несколько этапов.

мэр Москвы Сергей Собянин метро

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