Между станциями "Хорошевская" и "Улица Народного Ополчения" началась прокладка тоннеля

На западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) началась прокладка левого тоннеля, который свяжет станции "Хорошевская" и "Улица Народного Ополчения". Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.

Мэр напомнил, что строительство правого тоннеля идет с начала года. Пути пересекут Московское центральное кольцо (МЦК), но на его работу не повлияют.

На западе #БКЛ начали прокладывать левый тоннель от "Хорошевской" до "Улицы Народного Ополчения". Строительство правого идет с начала года. Пути пересекут #МЦК, но на его работу не повлияют. pic.twitter.com/vo07lJ5yHz — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 марта 2019 г.



Движение по участку БКЛ метро между станциями "Хорошевская" и "Терехово" планируют запустить в конце 2020 года. Протяженность западного участка БКЛ составит 9 километров. На нем расположатся станции "Улица Народного Ополчения", "Мневники", "Терехово" и "Можайская".

На базе станции "Мневники" сформируют транспортно-пересадочный узел, в составе которого построят жилые дома по программе реновации.

Ранее сообщалось, что к концу 2023 года транспортно-пересадочный узел "Аминьевское шоссе" на западе столицы планируют сдать в эксплуатацию. Возводить ТПУ планируют в несколько этапов.