ТПУ "Аминьевское шоссе" планируют сдать в эксплуатацию до конца 2023 года

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К концу 2023 года транспортно-пересадочный узел "Аминьевское шоссе" на западе столицы планируют сдать в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Возводить ТПУ планируют в несколько этапов. Как пояснил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, будущий объект соединит пассажиропотоки метро, железных дорог и наземного транспорта.

"После завершения строительства этот ТПУ станет крупнейшими транспортными воротами на западе Москвы", – добавил Хуснуллин.

Рядом со строящейся одноименной станцией метро появится новая железнодорожная станция Киевского направления. Чтобы пассажирам было удобно пересаживаться, там оборудуют подземные пешеходные переходы между отдельными элементами ТПУ.

Помимо этого, проектировщики предусмотрят здание автостанции с терминалами для пригородных и междугородних автобусных рейсов и подземную автостоянку.

Подъехать к ТПУ можно будет с Северо-Западной хорды. Кроме того, автомобилисты смогут воспользоваться южным дублером Кутузовского проспекта.

В составе коммерческой части узла собираются построить многофункциональный общественно-торговый центр площадью около 18 тысячи квадратных метров. По данным Стройкомплекса, электронные торги на определение инвестора по этому объекту проведут в текущем году.

Накануне Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ "Аминьевское шоссе". Глава города подчеркнул, что новый транспортно-пересадочный узел разгрузит прилегающие дороги и улучшит транспортную доступность окрестных районов.

