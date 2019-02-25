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13:58

Собянин осмотрел ход строительства станции "Аминьевское шоссе"

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро

13:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ход строительства станции БКЛ "Аминьевское шоссе", которая станет крупным пересадочным узлом, 25 февраля осмотрел Сергей Собянин. Он отметил, что проходка тоннелей между строящейся платформой и "Мичуринским проспектом" выполнена на 50%.

"Увеличиваем темпы и объемы работ на строительстве самой большой стройки в истории метростроения. Сейчас здесь работают уже 18 проходческих щитов, более 10 тысяч человек – огромная стройка. Формируется новый транспортно-пересадочный узел: будет платформа железной дороги, сюда будут подходить автобусы, в том числе и международные. Это разгрузит, конечно, ситуацию на прилегающих дорогах и улучшит транспортную доступность прилегающих районов. Стройка важная, нужная. Идем полным ходом, насколько это возможно по технологии", – сказал Собянин.

Станцию вблизи путей Киевского направления МЖД начали строить в июне 2017 года. Островная платформа будет 163 метра в длину и 12 метров – в ширину.

Оба подземных вестибюля выведут пассажиров на противоположные стороны Аминьевского шоссе, к жилым домам и автобусным остановкам.

По задумке проектировщиков, в состав будущего ТПУ войдут автостанция с остановками городского и междугороднего транспорта, многофункциональный комплекс с подземной парковкой. Как и у большинства станций метро, у "Аминьевского шоссе" появится индивидуальный образ. Главным дизайнерским элементом станет потолок в форме мягких "волн-барханов", на вершинах которых поместят "облачка" точечных светильников.

Вдоль края платформы расставят светильники, обеспечивающие местное освещение. Фасады украсят металлические панели в сочетании с витражными конструкциями.

Разработка грунта котлованов уже завершена на 96%. Специалисты приступили к устройству основных конструкций. На перегоне между "Аминьевским шоссе" и "Мичуринским проспектом" выполнено 52% проходческих работ.

В конце января текущего года началась проходка левого перегонного тоннеля от "Аминьевского шоссе" до переходной камеры в сторону станции "Давыдково". В дальнейшем от переходной камеры и до станции "Мневники" оба пути проложат в одном тоннеле большого диаметра.

Закончить строительство собираются в 2021 году. Открытие участка от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского" улучшит транспортное обслуживание 330 тысяч человек и снизит нагрузку на Сокольническую и Калининско-Солнцевскую линии. Помимо этого, новый участок улучшит экологическую ситуацию в районах Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского.

Ранее стало известно о планах столичных властей через месяц приступить к строительству новой радиальной линии метро до Троицка. Завершение работ намечено на 2022–2023 годы.

Строительство участка БКЛ "Аминьевское шоссе" – "Мичуринский проспект"

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро

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