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15:25

Радиальную линию метро до Троицка планируют достроить в 2022-2023 годы

транспорт метро строительство

15:25

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Строительство новой радиальной линии метро до Троицка планируют начать через месяц, а завершить в 2022-2023 годы. Об этом заявил заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Мы через месяц полноценно приступим к строительству линии от станции МЦК Крымская до Троицка. Это совершенно новый радиус, протяженность его более 30 километров, мы таких длинных радиусов пока еще не строили... Нормативный срок строительства такой линии – восемь лет, мы для себя ставим задачу уложиться в четыре-пять лет. Надеюсь, что в 2022-2023 годы мы полностью этот участок метро до Троицка построим", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее заммэра рассказал, что южный участок БКЛ от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Зюзино" могут закончить в конце 2020 или в начале 2021 года. На этом участке БКЛ будут находиться станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Улица Новаторов", "Воронцовская", "Зюзино".

Хуснуллин добавил, что в ближайшие месяцы могут закрыть станцию метро "Каховская" для строительства Большой кольцевой линии. По его словам, ее закроют под реконструкцию, чтобы к концу 2020 года завершить работы на южном и юго-восточном участках БКЛ. Каховская линия после реконструкции станет частью БКЛ.

транспорт метро строительство

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