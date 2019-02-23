Строительство южного участка БКЛ метро могут завершить к концу 2020 года

Строительство южного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Зюзино" могут завершить в конце 2020 или в начале 2021 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, это очень сложный участок, и строители уже полностью развернули работу, передает Агентство "Москва". На этом участке БКЛ будут находиться станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Улица Новаторов", "Воронцовская", "Зюзино".
Ожидается, что БКЛ полностью замкнут к 2023 году. На ветке протяженностью 70 километров расположится 31 станция.
16 февраля для строительства БКЛ закрывали станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии метро. Повторно участок закроют в середине апреля.
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