Движение на БКЛ от "Хорошевской" до "Терехова" запустят в конце 2020 года

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Движение по участку Большой кольцевой линии метро от станции "Хорошевская" до "Терехова" планируют запустить в конце 2020 года, сообщил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, работу идут по графику, в ближайшие несколько месяцев специалисты завершат проходку и соединят станцию "Мневники" со станцией "Улица Народного Ополчения", передает Агентство "Москва".

Протяженность западного участка БКЛ метро составит девять километров, на нем расположатся четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Мневники", "Терехово" и "Можайская". На базе станции "Мневники" будет сформирован транспортно-пересадочный узел, в составе которого планируется построить жилые дома по программе реновации.

В 2018 году столичные метростроевцы поставили несколько рекордов. За прошедший год было открыто 17 новых станций, а также запущено семь станций – от "Раменок" до "Рассказовки". Был запущен первый отрезок БКЛ – от "Делового центра" до "Петровского парка", а в самом конце года на БКЛ заработала станция "Савеловская".

Также движение запустили по северному участку Люблинско-Дмитровской линии – от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской", открылась станция "Беломорская" зеленой ветки. К 2023 году планируют завершить основные работы на БКЛ, запустить несколько Московских центральных диаметров и открыть основные транспортно-пересадочные узлы. Всего в планах на ближайшие пять лет открыть более 30 новых станций и семь депо.