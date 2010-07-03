Станцией "Савеловская" БКЛ метро стали пользоваться чаще

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Каждый будний день станцией "Савеловская" Большой кольцевой линии метро пользуются 12 тысяч человек. Это в 2,5 раза больше, чем в первые рабочие дни января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Благодаря ее запуску уменьшилась нагрузка на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии. Раньше через "Савеловскую" серой ветки в метро ездили более 60 тысяч пассажиров.
Открытие новой станции улучшило транспортную доступности почти для 240 тысяч человек. Это жители районов Беговой, Савеловский, Бутырский, Марьина Роща.
Станция открылась 30 декабря 2018 года, строить ее начали в марте 2012 года. "Савеловская" БКЛ стала одной из самых глубоких и сложных в строительстве станций БКЛ: глубина ее заложения – более 65 метров.
28 января на станции заработал второй вестибюль. Из двух подземных вестибюлей пассажиры могут выйти на Бутырскую улицу, к Савеловскому вокзалу и остановкам наземного транспорта.
В дальнейшем станция станет частью одноименного ТПУ, который обеспечит удобную пересадку пассажиров между двумя линиями метро, наземным городским пассажирским транспортом и вокзалом.
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