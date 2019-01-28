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10:48

Заработал второй вестибюль "Савеловской" станции БКЛ

транспорт метро

10:48

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Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Второй вестибюль "Савеловской" станции Большой кольцевой линии метро 28 января открыли для пассажиров. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу компании "Объединение Ингеоком", которая строила участок подземки.

Речь идет о вестибюле, который ведет к площади Савеловского вокзала. Первых пассажиров встретили замгендиректора по метростроению Владимир Кулаков, руководители проекта Дмитрий Калинин и Сергей Урсов, а также главный инженер Анатолий Мороз. Последний сам протестировал турникеты перед открытием.

Станция была открыта 30 декабря минувшего года. В этот день Сергей Собянин вручил грамоты строителям за своевременное и качественное исполнение работ.

К строительству участка приступили в марте 2012 года. "Савеловская" стала одной из самых глубоких станций БКЛ. Два подземных вестибюля выводят на обе стороны Бутырской улицы, к Савеловскому вокзалу и остановкам наземного транспорта.

В дальнейшем станция станет частью одноименного ТПУ, который обеспечит комфортную пересадку пассажиров между двумя линиями метро, наземным городским пассажирским транспортом и Савеловским вокзалом.

Как выглядит станция "Савеловская" Большой кольцевой линии метро

транспорт метро

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