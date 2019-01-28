Заработал второй вестибюль "Савеловской" станции БКЛ

Второй вестибюль "Савеловской" станции Большой кольцевой линии метро 28 января открыли для пассажиров. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу компании "Объединение Ингеоком", которая строила участок подземки.
Речь идет о вестибюле, который ведет к площади Савеловского вокзала. Первых пассажиров встретили замгендиректора по метростроению Владимир Кулаков, руководители проекта Дмитрий Калинин и Сергей Урсов, а также главный инженер Анатолий Мороз. Последний сам протестировал турникеты перед открытием.
Станция была открыта 30 декабря минувшего года. В этот день Сергей Собянин вручил грамоты строителям за своевременное и качественное исполнение работ.
К строительству участка приступили в марте 2012 года. "Савеловская" стала одной из самых глубоких станций БКЛ. Два подземных вестибюля выводят на обе стороны Бутырской улицы, к Савеловскому вокзалу и остановкам наземного транспорта.
В дальнейшем станция станет частью одноименного ТПУ, который обеспечит комфортную пересадку пассажиров между двумя линиями метро, наземным городским пассажирским транспортом и Савеловским вокзалом.
Как выглядит станция "Савеловская" Большой кольцевой линии метро
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