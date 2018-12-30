Открылась станция метро "Савеловская" на БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 30 декабря, Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ). Причем ровно 30 лет назад – 31 декабря 1988 года – была открыта станция "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии.

"Метростроители сделали замечательный подарок для москвичей: сегодня введена станция Большой кольцевой линии метро "Савеловская", которая пересекает действующую серую ветку метро, дает возможность дополнительной пересадки, прибавляет для БКЛ еще одну станцию", – сказал Собянин.

Он также вручил почетные грамоты строителям за своевременное и качественное исполнение работ на станции "Савеловская". Нескольких специалистов удостоили благодарности мэра Москвы.

Собянин подчеркнул, что это 17-я станция в 2018 году. "Рекорд по строительству станций за всю истории метрополитена Москвы, да и в мире, я думаю, что такого объема одновременно вводимых станций не было. Но это не означает, что мы на этом останавливаемся. Предстоящие пять лет мы планируем построитесь еще больше, чем за предыдущие восемь лет", – отметил он.

Строительство станции "Савеловская" БКЛ началось в марте 2012 года. Новая станция находится под площадью Савеловского вокзала, вдоль ТТК. Она является пересадочной с одноименной станцией Серпуховско-Тимирязевской линии. Это одна из самых глубоких и сложных в строительстве станций БКЛ, глубина заложения превышает 65 метров. Два подземных вестибюля выводят на обе стороны Бутырской улицы, к Савеловскому вокзалу и остановкам наземного транспорта.

"Это наш город": станция "Савеловская" БКЛ откроется до конца 2018 года

Дизайн станции выдержан в серой гамме: использован серый и белый мрамор, серый и черный гранит. Стены и пилоны облицованы сибирским камнем, пол выложен гранитной плиткой. Генподрядчик – АО "Мосинжпроект", подрядчик – АО "Объединение "Ингеоком".

Станция БКЛ "Савеловская" войдет в состав одноименного ТПУ, который обеспечит комфортную пересадку пассажиров между двумя линиями метро, наземным городским пассажирским транспортом и Савеловским вокзалом. Она позволит значительно разгрузить пассажиропоток метро, а также улучшит транспортную обстановку в центре Москвы.

В рамках создания ТПУ также запланировано строительство подземного пешеходного перехода. Он будет интегрирован с существующим. Предусмотрено обустройство перронов посадки-высадки пассажиров, остановок НГПТ и парковок. Также будет проведена реконструкция площади Савеловского вокзала и улично-дорожной сети. Пассажиропоток ТПУ составит порядка 245 тысяч человек в сутки и более 27 тысяч человек в час пик.

За весь 2018 год в Москве ввели в эксплуатацию 17 станций метро.