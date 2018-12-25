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12:24

Станцию "Савеловская" БКЛ планируют открыть 30 декабря

транспорт метро

12:24

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще один участок Большой кольцевой линии столичной подземки планируют открыть 30 декабря. Речь идет о станции "Савеловская", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Отмечается, что все работы должны завершиться в ближайшие дни. Таким образом, всего за 2018 год в Москве введут в эксплуатацию 17 станций метро.

Новый участок БКЛ является пилонной станцией глубокого заложения. У "Савеловской" будет два вестибюля с выходами на обе стороны Бутырской улицы. Кроме того, она соединит большое кольцо подземки с Серпуховско-Тимирязевской линией.

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Идея строительства БКЛ связана со стремлением разгрузить Кольцевую линию метро, на которой множество москвичей ежедневно делает по две пересадки. С появлением новых станций жители столицы смогут существенно экономить время в пути.

Возведение Большой кольцевой линии является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. После завершения всех работ ее длина составит 69 километров с 31 станцией и двумя электродепо. Это позволит БКЛ обогнать действующего чемпиона среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро, протяженность которой равна 57 километров.

Проектировщики нового кольца заранее закладывают технические решения, способные в будущем присоединить к БКЛ новые радиусы Московского метрополитена.

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В настоящее время поезда на БКЛ ходят между станциями "ЦСКА" и "Петровский парк". Недавно этот участок закрывался на сутки. Ограничения были необходимы для подготовки к открытию "Савеловской" станции.

Вместе с тем специалисты постоянно работают над концепцией будущих станций БКЛ. Например, "Зюзино" и "Калужскую" собираются оформить в футуристическом стиле. Обе станции в состав участка "Каховская" – "Улица Новаторов", открытие запланировано на 2020 год.

Помимо этого, на минувшей неделе началась проходка тоннеля между станциями "Ржевская" и "Савеловская" началась на северо-восточном участке БКЛ. А замкнуть новую линию планируют в 2022–2023 годах.

транспорт метро

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