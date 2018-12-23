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08:28

Станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" закрыли на сутки

транспорт метро

08:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок Большой кольцевой линии столичного метро между станциями "ЦСКА" и "Петровский парк" закрыли для пассажиров на сутки, передает телеканал Москва 24. Сейчас там идет подготовка к открытию станции "Савеловская" БКЛ.

Изменения коснулись станций "ЦСКА" и "Петровский парк". Поезда в воскресенье, 23 декабря, курсируют только между станциями "Деловой центр" и "Хорошевская", а по Солнцевской линии – от "Рассказовки" до "Хорошевской" и обратно.

На время закрытия участка можно пользоваться станциями метро "Полежаевская" и "Динамо", станцией Хорошево МЦК, бесплатным маршрутом автобуса "КМ" с остановками у временно закрытых станций.

Станции "ЦСКА" и "Петровский парк" БКЛ закрыты до понедельника

В обычном режиме БКЛ возобновит работу в понедельник, 24 декабря. Сейчас на "ЦСКА" и "Петровском парке" дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогают пассажирам правильно сориентироваться. Для обеспечения безопасности на станциях находятся сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Станцию БКЛ "Савеловская" начали строить в марте 2012 года. Она будет находиться под площадью Савеловского вокзала и Третьим транспортным кольцом. У станции будет два вестибюля с выходами на обе стороны улицы Бутырская.

Всего на новой ветке будет 31 станция с 21 пересадкой, в том числе на МЦК. Замкнуть БКЛ планируют в 2022-2023 годах.

"Большая Москва": западный участок БКЛ

транспорт метро

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