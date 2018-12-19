Участок Большой кольцевой линии метро закроют на сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок Большой кольцевой линии столичного метро между станциями "ЦСКА" и "Петровский парк" закроют для поездов 23 декабря. В это время там будет идти подготовка к открытию станции "Савеловская" БКЛ, сообщает пресс-служба московской подземки.

Изменения коснутся станций "ЦСКА" и "Петровский парк". Поезда будут курсировать только между станциями "Деловой центр" и "Хорошевская", а по Солнцевской линии – от "Рассказовки" до "Хорошевской" и обратно. В этот день можно будет пользоваться станциями метро "Полежаевская" и "Динамо", станцией Хорошево МЦК, бесплатным маршрутом автобуса "КМ" с остановками у временно закрытых станций.

В обычном режиме БКЛ возобновит работу в понедельник, 24 декабря. 23 декабря на станциях "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк" будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут пассажирам правильно сориентироваться. Для обеспечения безопасности на станциях будут находиться сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Станцию БКЛ "Савеловская" начали строить в марте 2012 года. Она будет находиться под площадью Савеловского вокзала и Третьим транспортным кольцом. У станции будет два вестибюля с выходами на обе стороны улицы Бутырская.

Всего на новой ветке будет 31 станция с 21 пересадкой, в том числе на МЦК. Замкнуть БКЛ планируют в 2022-2023 годах.