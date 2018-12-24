Станции метро "Зюзино" и "Калужская" оформят в футуристическом стиле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станции "Зюзино" и "Калужская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на юго-западе Москвы оформят в футуристическом стиле.

Они войдут в состав участка "Каховская" – "Улица Новаторов", открытие запланировано на 2020 год, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, облик архитектуры будущего создадут характерные для стиля футуризм оттенки серого, серебристого и стального.

Интерьеры станции "Калужская" сделают похожими на каюту космического корабля. По задумке, подвесной 3D-потолок из алюминиевых пластин и неоновых светильников придаст ощущение движения – поток, напоминающий Млечный Путь.

На такой дизайн архитекторов вдохновило название станции, связанное с городом Калугой, где жил и работал основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский (1857–1935).

Главной особенностью станции "Зюзино" станет декоративный подвесной потолок в виде пчелиных сот, так как футуристический стиль предполагает и использование природных форм.

Сергей Собянин ранее заявил, что 2018 год можно назвать годом метро. Как написал мэр в своем блоге, всего было введено 33 километра новых линий и открыто 17 станций.