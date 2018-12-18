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18 декабря, 19:56

Началась проходка тоннеля между станциями "Ржевская" и "Савеловская" БКЛ

мэр Москвы Сергей Собянин строительство метро транспорт

18 декабря, 19:56

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Проходка тоннеля между станциями "Ржевская" и "Савеловская" началась на северо-восточном участке Большой кольцевой линии столичного метро. Об этом Сергей Собянин написал в своем микроблоге в Twitter.

"Щиты пройдут сквозь строящиеся станции "Ржевская" и "Шереметьевская" без остановок на монтаж и демонтаж. Так мы еще не строили", – подчеркнул мэр Москвы. По его словам, они пройдут путь в 3,5 километра на глубине 45–70 метров.

Всего в городе строится 80 километров тоннелей. Их прокладывают 32 щита, из них 14 работают круглосуточно.

Четыре новых участка БКЛ с 15 станциями собираются открыть к концу 2021 года. Замкнуть линию планируется в 2022–2023 годах. На новой ветке будет 31 станция с 21 пересадкой в том числе на МЦК.

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мэр Москвы Сергей Собянин строительство метро транспорт

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