Началась проходка тоннеля между станциями "Ржевская" и "Савеловская" БКЛ

Проходка тоннеля между станциями "Ржевская" и "Савеловская" началась на северо-восточном участке Большой кольцевой линии столичного метро. Об этом Сергей Собянин написал в своем микроблоге в Twitter.
"Щиты пройдут сквозь строящиеся станции "Ржевская" и "Шереметьевская" без остановок на монтаж и демонтаж. Так мы еще не строили", – подчеркнул мэр Москвы. По его словам, они пройдут путь в 3,5 километра на глубине 45–70 метров.
Всего в городе строится 80 километров тоннелей. Их прокладывают 32 щита, из них 14 работают круглосуточно.
Четыре новых участка БКЛ с 15 станциями собираются открыть к концу 2021 года. Замкнуть линию планируется в 2022–2023 годах. На новой ветке будет 31 станция с 21 пересадкой в том числе на МЦК.
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