Собянин открыл станцию метро "Беломорская"

На зеленой ветке столичного метро открылась станция "Беломорская"

Станция Замоскворецкой линии метро "Беломорская" заработала 20 декабря. Новый участок подземки открыл Сергей Собянин.

"Сегодня большое событие для Левобережного района – открывается долгожданная станция "Беломорская". Как говорят, на перспективных планах эта станция была обозначена еще в 60-х годах. Не прошло и 60 лет, как она появилась. Появилась непросто – в начале метростроители прошли мимо "Беломорской" до "Ховрино", но жители попросили нас вернуться к идее создания этой станции", – сказал мэр в ходе открытия.

Также Сергей Собянин подчеркнул, что строить новую станцию на действующей ветке метрополитена было непросто. "Но тем не менее работы все выполнены, и сегодня можно поздравить и метростроителей, и, конечно, в особенности, жителей Левобережного, Ховрино. Станция закончена. Как говорят, поехали", – отметил глава города.

Станция "Беломорская", ставшая 260-й по счету, появилась на пересечении Беломорской и Смольной улиц. Впервые в планах строительства она возникла еще в конце 1950-х годов. Затем, в 1970-х, была разработана перспективная схема продления Замоскворецкой линии, где были станции "Беломорская" и "Улица Дыбенко", ныне получившая название "Ховрино".

На протяжении нескольких лет планы неоднократно менялись, а в 2011 году столичное правительство все же решило продлить зеленую ветку на север.

К строительству участка длиной 2,9 километра приступили в августе 2013 года. Изначально в составе участка собирались создать станцию "Беломорская". Однако в феврале 2014-го ее сооружение приостановили из-за сложности и высокой стоимости работ.

Тогда же против появления нового участка подземки высказались и некоторые жители, полагавшие, что это разрушит сложившуюся городскую среду.

Позднее оказалось, что гораздо больше людей хотят, чтобы станция появилась, и Сергей Собянин поручил возобновить строительство. Работы стартовали в сентябре 2016 года и завершились в декабре 2018-го.

Строительство "Беломорской" велось на действующем участке "Речной вокзал" – "Ховрино". Из-за этого облицовку стен и потолка станции пришлось проводить по ночам, когда переставали ходить поезда.

От строительства южного вестибюля станции решили отказаться. Это позволило свести к минимуму вторжение в сложившуюся городскую застройку.

Ожидается, что пассажиропоток "Беломорской" составит 110 тысяч человек в сутки. Ширина платформы станции составила 10 метров. Для маломобильных пассажиров предусмотрены три лифта.

В оформлении фасадов наземных сооружений станции использовали зеленый цвет, характерный для Замоскворецкой линии. А вот в дизайне интерьеров станции присутствуют мотивы, которые вызывают ассоциации с природой Русского Севера.

Платформу украсили мозаичные панно с изображением достопримечательностей Поморья – Соловецкого и Валаамского монастырей, ансамбля Кижи и суровых северных пейзажей. Авторами изображений стали представители Московского союза художников.

Помимо "Беломорской", в 2018 году были открыты станции Большой кольцевой линии – от "Петровского парка" до "Делового центра", три станции Люблинско-Дмитровской линии – от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской и три станции Солнцевской линии – от "Раменок" до "Рассказовки".

В скором времени ожидается открытие станции "Савеловская" на БКЛ. Незадолго до ее запуска участок Большой кольцевой линии метро закроют на сутки.