Собянин открыл станцию метро "Беломорская"

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На зеленой ветке столичного метро открылась станция "Беломорская"
Станция Замоскворецкой линии метро "Беломорская" заработала 20 декабря. Новый участок подземки открыл Сергей Собянин.
"Сегодня большое событие для Левобережного района – открывается долгожданная станция "Беломорская". Как говорят, на перспективных планах эта станция была обозначена еще в 60-х годах. Не прошло и 60 лет, как она появилась. Появилась непросто – в начале метростроители прошли мимо "Беломорской" до "Ховрино", но жители попросили нас вернуться к идее создания этой станции", – сказал мэр в ходе открытия.
Также Сергей Собянин подчеркнул, что строить новую станцию на действующей ветке метрополитена было непросто. "Но тем не менее работы все выполнены, и сегодня можно поздравить и метростроителей, и, конечно, в особенности, жителей Левобережного, Ховрино. Станция закончена. Как говорят, поехали", – отметил глава города.
Станция "Беломорская", ставшая 260-й по счету, появилась на пересечении Беломорской и Смольной улиц. Впервые в планах строительства она возникла еще в конце 1950-х годов. Затем, в 1970-х, была разработана перспективная схема продления Замоскворецкой линии, где были станции "Беломорская" и "Улица Дыбенко", ныне получившая название "Ховрино".
На протяжении нескольких лет планы неоднократно менялись, а в 2011 году столичное правительство все же решило продлить зеленую ветку на север.
К строительству участка длиной 2,9 километра приступили в августе 2013 года. Изначально в составе участка собирались создать станцию "Беломорская". Однако в феврале 2014-го ее сооружение приостановили из-за сложности и высокой стоимости работ.
Тогда же против появления нового участка подземки высказались и некоторые жители, полагавшие, что это разрушит сложившуюся городскую среду.
Позднее оказалось, что гораздо больше людей хотят, чтобы станция появилась, и Сергей Собянин поручил возобновить строительство. Работы стартовали в сентябре 2016 года и завершились в декабре 2018-го.
Строительство "Беломорской" велось на действующем участке "Речной вокзал" – "Ховрино". Из-за этого облицовку стен и потолка станции пришлось проводить по ночам, когда переставали ходить поезда.
От строительства южного вестибюля станции решили отказаться. Это позволило свести к минимуму вторжение в сложившуюся городскую застройку.
Ожидается, что пассажиропоток "Беломорской" составит 110 тысяч человек в сутки. Ширина платформы станции составила 10 метров. Для маломобильных пассажиров предусмотрены три лифта.
В оформлении фасадов наземных сооружений станции использовали зеленый цвет, характерный для Замоскворецкой линии. А вот в дизайне интерьеров станции присутствуют мотивы, которые вызывают ассоциации с природой Русского Севера.
Платформу украсили мозаичные панно с изображением достопримечательностей Поморья – Соловецкого и Валаамского монастырей, ансамбля Кижи и суровых северных пейзажей. Авторами изображений стали представители Московского союза художников.
Помимо "Беломорской", в 2018 году были открыты станции Большой кольцевой линии – от "Петровского парка" до "Делового центра", три станции Люблинско-Дмитровской линии – от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской и три станции Солнцевской линии – от "Раменок" до "Рассказовки".
В скором времени ожидается открытие станции "Савеловская" на БКЛ. Незадолго до ее запуска участок Большой кольцевой линии метро закроют на сутки.
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