Более 1,4 млн газовых плит проверили в столице с начала года

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Свыше 1,4 миллиона газовых плит проверили в квартирах Москвы с начала года. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет о работе за январь – октябрь. В этот период специалисты оценивали исправность приборов и их соответствие требованиям безопасности.

"Выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте. При обнаружении серьезных нарушений вначале обязательно исключают угрозу безопасности, затем дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", – рассказал Бирюков.

Он подчеркнул, что газовую безопасность в столице держат на особом контроле, а плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда проводят ежегодно. Следить за состоянием оборудования и менять его обязан собственник или наниматель помещения.

Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет. После этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа.

"Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Кроме того, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", – добавил заммэра.

О датах и времени проверок жителей предупреждают заранее. Информацию размещают на сайте АО "Мосгаз", а также на стендах в подъездах и во дворах многоквартирных домов.

Ранее москвичам напомнили, что перед отпуском и длительным отсутствием дома нужно позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования. Например, следует перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, но оставить открытыми краны на общедомовых газовых стояках. Если дата планового техобслуживания совпадает с отсутствием дома, нужно согласовать ее перенос.