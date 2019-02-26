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14:38

На станции "Лефортово" БКЛ начались отделочные работы

транспорт метро

14:38

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На станции "Лефортово" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена приступили к установке декоративных панелей на стены, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

"На платформенных стенах станции начался монтаж креплений, на которые впоследствии установят декоративные панели", – сообщил глава департамента Андрей Бочкарев. В январе завершились работы по сооружению ограждающих конструкций котлована вестибюля станции.

Станцию планируют открыть уже в 2019 году. Пока БКЛ не замкнется, "Лефортово" будет работать как продолжение новой Некрасовской линии, которая также будет запущена в 2019 году.

Станция будет расположена на территории сквера у кинотеатра "Спутник" вблизи Солдатской и Наличной улиц. Вестибюль будет связан с платформенным участком четырьмя эскалаторами, пешеходным коридором и лестничными сходами.

Облик вестибюля запроектирован в классическом виде павильона – периптере. Это основной тип древнегреческого храма времен архаики, представляющего собой прямоугольное здание, окруженное с четырех сторон колоннадой. Дизайн выполнен в эстетике минимализма. Фасад отделают панелями из антивандального декоративного фибробетона светло-бежевого цвета.

"Москва в цифрах": станция метро "Лефортово"

БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии, что позволит разгрузить имеющиеся пересадочные контуры.

транспорт метро

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