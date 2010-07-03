Строительство западного участка БКЛ начнется осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Западный участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ) постоят с помощью 10-метровых тоннелепроходческих комплексов. Работы планируется начать уже осенью, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
Двухпутные тоннели протянутся от станции "Давыдково" до станции "Карамышевская". Осенью начнется проходка от станции "Можайская" в направлении станции "Давыдково", отметил глава департамента Андрей Бочкарев.
Ранее началось строительство участка от станции "Стромынка" до станции "Ржевская". По словам Сергея Собянина, сейчас ведется прокладка правого тоннеля, который пройдет под железнодорожными путями Ярославского направления.
Длина БКЛ составит 70 километров, линия включит 31 станцию. Суммарная протяженность двухпутных тоннелей превысит 12 километров. Второй двухпутный участок построят от станции "Текстильщики" до станции "Кленовый бульвар".
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