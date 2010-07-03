Тоннель между "Стромынкой" и "Ржевской" пройдет на глубине до 40 метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правый тоннель подземки между строящимися станциями БКЛ "Стромынка" и "Ржевская" пройдет на глубине до 40 метров, сообщает сайт столичного стройкомплекса.

По словам заммэра по вопросам строительства и градостроительной политики Марата Хуснуллина, щит "София" пройдет 2,2 километра пути на северо-востоке БКЛ. При этом глубина строительства правого перегонного тоннеля составит от 25 метров.

Хуснуллин добавил, что работы по проектированию и строительству ведутся на всем протяжении БКЛ.

На северо-восточном участке БКЛ будет шесть станций – "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". Достроить линию, длина которой составит 70 километров, планируют в 2023 году.

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале строительства участка от "Стромынки" до "Ржевской". По его словам, сейчас ведется прокладка правого тоннеля, который пройдет под железнодорожными путями Ярославского направления.

