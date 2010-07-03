Пассажиры метро чаще всего публикуют фото станции "Савеловская" БКЛ

"Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) лидирует среди станций метрополитена по количеству фотографий в социальных сетях. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в микроблоге Twitter.
"Лидером апреля стала открытая недавно "Савеловская". В топ-10 самых популярных попали также "Солнцево", "Говорово", "Маяковская", "Комсомольская", "Парк Победы", "Румянцево", "Киевская", "ЦСКА" и "Саларьево", – рассказал мэр.
"Савеловскую" БКЛ начали строить в марте 2012 года, открытие состоялось 30 декабря 2018 года. Ее глубина – более 60 метров. Станция расположена под площадью Савеловского Вокзала вдоль Третьего транспортного кольца. С этой станции можно сделать пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию.
Новая станция улучшила транспортную доступность районов Беговой, Савеловский, Бутырский и Марьина Роща. Кроме того, "Савеловская" снизила нагрузку на центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии и перегон "Новослободская" — "Белорусская" Кольцевой линии метро.
На базе станции "Савеловская" БКЛ построят транспортно-пересадочный узел, который будет обслуживать около 300 тысяч человек в сутки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.