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18:11

Пассажиры метро чаще всего публикуют фото станции "Савеловская" БКЛ

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

18:11

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) лидирует среди станций метрополитена по количеству фотографий в социальных сетях. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в микроблоге Twitter.

"Лидером апреля стала открытая недавно "Савеловская". В топ-10 самых популярных попали также "Солнцево", "Говорово", "Маяковская", "Комсомольская", "Парк Победы", "Румянцево", "Киевская", "ЦСКА" и "Саларьево", – рассказал мэр.

"Савеловскую" БКЛ начали строить в марте 2012 года, открытие состоялось 30 декабря 2018 года. Ее глубина – более 60 метров. Станция расположена под площадью Савеловского Вокзала вдоль Третьего транспортного кольца. С этой станции можно сделать пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

Новая станция улучшила транспортную доступность районов Беговой, Савеловский, Бутырский и Марьина Роща. Кроме того, "Савеловская" снизила нагрузку на центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии и перегон "Новослободская" — "Белорусская" Кольцевой линии метро.

На базе станции "Савеловская" БКЛ построят транспортно-пересадочный узел, который будет обслуживать около 300 тысяч человек в сутки.

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

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