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14:12

Вестибюль "Мичуринского проспекта" закроют для строительства БКЛ

транспорт метро

14:12

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 12 мая южный вестибюль "Мичуринского проспекта" закроют для строительства БКЛ метро, сообщает сайт подземки.

Пока выход к улице Удальцова будет закрыт, пассажиры смогут воспользоваться противоположным вестибюлем.

"Закрытие связано со строительством станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии метро. Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать маршруты", – сказано в сообщении.

Уточняется, что об ограничениях на станциях можно узнать на сайте метрополитена в разделе "График ремонтов".

Ранее сообщалось, что с начала года в Москве отремонтировали 23 станции метро. Работы проводились, когда участки подземки закрывали для строительства Большой кольцевой линии.

"Большая Москва": западный участок БКЛ

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