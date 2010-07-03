Утвержден проект планировки БКЛ между "Нижними Мневниками" и "Можайской"

Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Большой кольцевой линии метро между станциями "Нижние Мневники" и "Можайская". Текст постановления опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется в документе, утвержден проект планировки западного участка БКЛ от "Нижних Мневников" до "Можайской", включая перегонные тоннели до станции "Давыдково". Проект также содержит предложения по развитию прилегающей улично-дорожной сети. Западный участок БКЛ пройдет по территориям столичных районов Хорошево-Мневники, Фили-Давыдково, Филевский парк, Кунцево и Можайский.
Кроме того, как указано в тексте постановления, проект планировки предусматривает строительство участка линии метро под территорией Мневниковской поймы. Он будет пересекать Москву-реку, Рублевское шоссе, а также Филевскую и Арбатско-Покровскую линии.
Свыше 50% БКЛ планируют закончить в 2019 году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.
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