Утвержден проект планировки БКЛ между "Нижними Мневниками" и "Можайской"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Большой кольцевой линии метро между станциями "Нижние Мневники" и "Можайская". Текст постановления опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется в документе, утвержден проект планировки западного участка БКЛ от "Нижних Мневников" до "Можайской", включая перегонные тоннели до станции "Давыдково". Проект также содержит предложения по развитию прилегающей улично-дорожной сети. Западный участок БКЛ пройдет по территориям столичных районов Хорошево-Мневники, Фили-Давыдково, Филевский парк, Кунцево и Можайский.

Кроме того, как указано в тексте постановления, проект планировки предусматривает строительство участка линии метро под территорией Мневниковской поймы. Он будет пересекать Москву-реку, Рублевское шоссе, а также Филевскую и Арбатско-Покровскую линии.

Свыше 50% БКЛ планируют закончить в 2019 году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.